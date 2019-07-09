دوليه

نالت المكسيك لقب بطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة بفوزها على الولايات المتحدة غريمتها التقليدية في منطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) 1- 0 في المباراة النهائية على ملعب «سولدجرز فيلد» في شيكاغو.

وسجل جيوفاني دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.وتابعت المكسيك بالتالي تفوقها على الولايات المتحدة، فمن أصل ستة لقاءات في مباريات نهائية في هذه البطولة، حسم المنتخب الأول اللقب في صالحه خمس مرات.وكان المنتخب الأميركي يسعى الى ان تكون فرحة الكرة الأميركية مضاعفة وذلك بعد ساعات من تتويج منتخب السيدات بطلا للعالم بفوزه على هولندا بهدفين نظيفين في ليون الفرنسية، لكن ذلك لم يحصل.وكان المنتخب الأميركي الأفضل لا سيما في الشوط الأول وأهدر مهاجمه جوزيه ألتيدور انفرادا بحارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا في الدقيقة السابعة، ولم ينجح أيضا الجناح كريستيان بوليسيك المنتقل الى تشلسي الإنكليزي في استغلال فرص أخرى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.وظن أرون لونغ انه افتتح التسجيل للمنتخب الأميركي عندما تطاول لكرة برأسه من ركلة ركنية لكن قائد المكسيك أندريس غواردادو أنقذ محاولته قبل ان تجتاز خط المرمى (53).ثم دانت السيطرة للمكسيك بعد ذلك، وبعد ان أهدر كل من غواردادو (54) ورودولفو بيتزارو (58) وخيسوس غاياردو (69)، نجح دوس سانتوس في تسديد كرة بيسراه داخل الشباك (73) بعد مجهود فردي من بيتزارو على الجناح الأيمن وتمريرة ذكية بالكعب من راوول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنكليزي.

يذكر انه منذ استحداث الكأس الذهبية عام 1991، تبادل منتخبا المكسيك والولايات المتحدة احراز اللقب باستثناء عام 2000 عندما حققت كندا المفاجأة.واعترف مدرب المنتخب الأميركي غريغ برهالتر بأحقية المكسيك بالتتويج بقوله «على مدار الدقائق التسعين، كانت المكسيك الفريق الأفضل. لكن على الرغم من ذلك، أستطيع القول بأننا بدأنا المباراة بشكل قوي جدا. اعتقد بان ما افتقدناه هو التركيز والهدوء». أما لاعب الوسط مايكل برادلي فقال «من المؤسف خسارة المباراة النهائية بهذه الطريقة. لقد حصلنا على فرص جيدة للتسجيل. بدأنا المباراة بشكل جيد لكن بداية الشوط الثاني لم تكن كما نريد، نجح الفريق المنافس في السيطرة على مجريات المباراة وفي تسجيل الهدف».

