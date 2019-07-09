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يواصل الأزرق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعب بيشام آبي في مدينة مارلو ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وستشهد تدريبات اليوم مشاركة بدر المطوع الذي تخلف عن السفر مع الوفد لارتباطه بلقاء سمو الأمير بصفته عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة الفنية د. أحمد عجب إن الجهازين الفني والاداري وكذلك اللاعبين، يبذلون جهوداً حثيثة من أجل الظهور بصورة مميزة ومشرفة في الاستحقاقات المقبلة، مشيداً بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهازين الفني والاداري. وتمنى عجب الذي يرأس وفد المنتخب في لندن أن يحقق المنتخب اقصى استفادة من هذا المعسكر، مشيراً إلى تطلعات الجميع من جهاز فني واداري ولاعبين للظهور بشكل مقنع في بطولة غرب آسيا والتصفيات المشتركة وتحقيق الطموح بالتأهل والعودة إلى الظهور مجدداً على صعيد الاستحقاقات القارية. وكان الازرق خاض تدريباً على الملعب التابع لمقر اقامته في فندق كراون بلازا في مدينة مارلو الانكليزية يوم وصوله، قبل ان يتدرب على ملعب بيشام آبي أمس، ويستمر باجراء الحصص التدريبية على ذات الملعب حتى ختام المعسكر.

ومن المقرر أن يلعب الأزرق 6 مباريات خلال المعسكر، 3 منها في الجزء الأول من المعسكر ومع فرق من الدرجات الدنيا للدوري الإنكليزي مثل مارلو وهنغر فورد وميدن هيد يونايتد، و3 لقاءات في الجزء الثاني من المعسكر مع أندية معروفة مثل كوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.

من جانب آخر، اعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة البلجيكي فيتال بوركيلمانز قائمة أولية ضمت 31 لاعبا استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا. وبحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الاردني بدأ منتخب «النشامى» تدريباته اعتبارا من مساء امس قبل التوجه في 19 يوليو الجاري الى تركيا لاقامة معسكرٍ تدريبيٍ بالتزامن مع تقليص القائمة الى 26 لاعبا.

ويخوض المنتخب الأردني مباراتين وديتين في تركيا حيث يتطلع الجهاز الفني خلالهما الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية للبطولة. وأوضح الاتحاد ان اختيار القائمة الاولية تم بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي الذي يستعد بدوره لخوض نهائيات آسيا مطلع العام القادم في تايلند، وبهدف منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة التي اظهرت تفوقها اخيرا.

وغاب عن القائمة عددٌ من اللاعبين المحترفين في الخارج، لارتباطهم مع انديتهم، بانتظار عودتهم الى صفوف النشامى في التجمعات التي تقام ضمن ايام الفيفا.

وأوقعت قرعة غرب اسيا الأردن في المجموعة الثانية الى جانب السعودية والكويت والبحرين، وتقام مبارياتها في أربيل. أما المجموعة الأولى فتضم العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن وتقام مبارياتها في كربلاء.

وهنا القائمة: معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

