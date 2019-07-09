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حقق أزرق الناشئين انتصاره الأول في بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 15 عاماً) التي تستضيفها الأردن، وذلك بتغلبه على نظيره اللبناني 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الأمير محمد الدولي في الزرقاء ضمن مباريات تحديد المراكز من السابع إلى التاسع. ويلعب الأزرق الصغير اليوم مع فلسطين في 10:00 مساءً على أن يتواجه المنتخب الفلسطيني مع نظيره اللبناني الخميس المقبل.

وضمن مباريات الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث، تغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري بثلاثية نظيفة، وسيلعب «الأخضر» السعودي اليوم أمام الأردن في 04:00 عصراً في مباراة سيمنحه الفوز فيها لقب البطولة، بينما سيؤجل التعادل أو فوز المنتخب الأردني الحسم إلى الجولة الأخيرة التي تشهد مباراة الأردن مع سورية يوم الخميس المقبل.

وفي مباراة ثالثة ضمن تحديد المراكز من الرابع إلى السادس، تغلب المنتخب العراقي على نظيره البحريني بنتيجة 3-1، ويتواجه العراق مع عمان اليوم في 07:00 مساءً.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الاول في المجموعات الثلاث الى الدور النهائي لتلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة من اجل تحديد المراكز الثلاثة الاولى في البطولة.اما المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فتلعب بالطريقة ذاتها على المراكز من الرابع الى السادس في حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها على المراكز من السابع الى التاسع.

وتصدرت سورية المجموعة الأولى أمام البحرين الثانية ولبنان الثالثة، فيما تصدر المنتخب الأردني المضيف المجموعة الثانية وجاء المنتخب العماني ثانياً والفلسطيني ثالثاً، وحل المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الثالثة والمنتخب العراقي ثانياً والكويتي ثالثاً.

