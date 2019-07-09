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سجل منتخب الدراجات المائية إنجازا جديدا في مشاركاته الخارجية بفوز المتسابق محمد بوربيع بكأس المركز الأول وكأس فئة كبار المحترفين في بطولة اوروبا الدولية التي أقيمت في بلجيكا وسط مشاركة 300 متسابق مثلوا 33 دولة، فيما حقق المتسابق محمد الباز المركز الرابع وزميله عبدالرحمن العمر المركز الخامس في نفس الفئة فيما نال سالم المطوع كأس المركز الثالث في فئة إكسبرت سكي ليمتد .وتعتبر مشاركة المنتخب الوطني المشكل من النادي البحري وتحت مظلة الهيئة العامة للرياضة المشاركة في الجولة الأولى لبطولة العالم 2019 في ظل النظام الجديد للاتحاد العالمي الذي اعتمد بطولة أوروبا وجولة الولايات المتحدة التي ستقام في أكتوبر المقبل وجولة تايلند التي ستقام في ديسمبر المقبل ضمن جولات بطولة العالم للموسم الحالي.

