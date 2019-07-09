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حصد منتخب العاب القوى اول من امس ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتين اثنيتن) في ختام البطولة العربية السابعة للناشئين التي استضافتها تونس.وقال امين صندوق الاتحاد لالعاب القوى ورئيس الوفد فيصل الدسم لـ«كونا» ان اللاعب هاشم العلي حقق المركز الثاني وفاز بفضية مسابقة الوثب العالي بارتفاع قدره 95 .1 متر. واضاف ان لاعب المنتخب بدر سعد جاء بالمركز الثالث في سباق 800 متر وفاز بالميدالية البرونزية بعد ان حقق زمنا قدره دقيقة و57 ثانية، مشيرا الى ان اللاعب خالد عايد فاز ببرونزية مسابقة الوثب الثلاثي بعد ان حقق مسافة 86 .13 مترا. وتوجه الدسم بالتهنئة لكل الهياكل العاملة على تطوير الرياضة الكويتية وفي مقدمتها اتحاد العاب القوى مؤكدا ان مثل هذه البطولات ستثري تجربة وخبرات اللاعبين الكويتيين وتجعلهم اكثر استعدادا للفوز بالبطولات والاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وتصدر المنتخب الجزائري جدول البطولة بعد ان فاز بـ 24 ميدالية تلاه المنتخب المغربي بـ 23 ميدالية ثم المنتخب المصري بـ 17 ميدالية. واستضافت القرية الرياضية برادس بتونس العاصمة منذ الخميس الماضي الدورة السابعة للناشئين والناشئات للفئة العمرية تحت 16 و17 عاما بمشاركة حوالي 400 رياضي يمثلون 14 بلدا.

