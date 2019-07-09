محلية

بعد رفع الايقاف واستقبال سمو الأمير للجنة الاولمبية برئاسة رئيسها الشاب الشيخ فهد ناصر الصباح طلب مني بعض الاخوة المتابعين لمقالاتي «النقدية» عن الوضع الرياضي وعلى تشكيل اللجنة الاولمبية الجديدة بأن انهي هذا النقد وان اتعامل مع الواقع و دعم من يسعى لارجاع اسم الكويت عاليا في المجال الرياضي حتى وان كان جديدا في المجال الرياضي الاداري... فقلت له «تأمر» وانا فعلا يجب ان اتعامل مع الوضع الحالي واقدم النصائح لهم عسى ان يستفيدوا منها وانا على اتم الاستعداد بالتعاون معهم وديا من غير اي صفة رسمية أو مقابل Free of Charges.

فنصيحتي لهذه اللجنة ان:

• تعمل على اعادة هيكلة اللجنه الاولمبية بما يتوافق مع هيكلة اللجنة الاولمبية الدولية... فقد سمعت عن طموحهم لانشاء أكاديمية رياضية ومركز علاج طبيعي... فهذه بعض المشاريع التي يجب ان تتوافر لدينا

• العمل على تغيير موقع اللجنة وبناء صرح رياضي جديد مشرف مثل ستاد جابر لان مبنى اللجنة متهالك ولا يصلح لتطوير اهداف اللجنه و اعطاء الاتحادات الخصوصية في مبانيهم مستقبلا.

• العمل على دعم الاتحادات الرياضية و لكن من غير التدخل في شؤونها الفنية لانه سيعتبر تدخلا.

• ليعرف مجلس ادارة اللجنة حدودهم الفنية والادارية في العمل الرياضي حسب ما جاء في الميثاق الاولمبي والابتعاد عن البحث على السيطرة من غير صلاحية فمهمتهم الاساسية هي قيادة الكويت في البطولات الرياضية المجمعة فقط.

• العمل على تطوير الرياضة من خلال لجان علمية وفنية ومالية وادارية رفيعة المستوى لان اللجان هي مطبخ اللجنة الاولمبية (راجعوا ما كان موجودا باللجنة سابقا بواسطة الخبير الاداري الاخ عادل بن نخي فهو عتيج جدا).

• الاهتمام بالجانب العلمي لتطوير برامجهم الفنية... لانه اساس عمل اللجنة مع الاتحادات الرياضية، ياريت تقومون بزيارة مركز اعداد ابطال الدورات الاولمبية الاميركية في دنفر... ستشاهدون اعجازا غير مسبوق.

• ارجو الاهتمام باجراء الفحص الطبي على اي لاعب يمثل المنتخبات الوطنية وتأكيد ذلك على الاندية الرياضية ايضا لانها اول مكان يلعب فيه الشباب رياضتهم المختلفة.

• الرجوع الى المشاريع التي أقرت في مجالس ادارات هيئة الرياضة السابقة التي تخص الرياضيين مثل: مستشفى الرياضيين، المكتبة الرياضية، التوثيق التاريخي - الاعلامي للحركة الرياضية.

لن ازيد... لان لتحقيق ما ذكرته يستغرق على ما أعتقد اكثر من عشرين سنة اذا كانت الحكومة ستكون هي المسؤولة عنها؟؟؟ لذا أرجو ان نرى جهودكم وخبرتكم في تحفيز القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع (فعندكم الديوان الاميري اسرع من الحكومة.. أليس كذلك؟) والله الموفق.. والله من وراء القصد.

