دوليه

عبر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن سعادته للانتصار الذي حققه «ثعالب الصحراء» اول من امس على المنتخب الغيني بثلاثية نظيفة والصعود الى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، قائلا: «نحن أكثر من راضين، سعداء جدا، اللاعبون قدموا أداء جميلا، لم يتلقوا هدفا، سجلوا ثلاثة ... سيطروا بطريقة ما على هذه المباراة».

بلماضي الذي يعزو إليه معلقون نجاحه منذ صيف العام الماضي في بث «الروح» في صفوف منتخب عانى كثيرا وغاب عن نهائيات مونديال 2018، لا يريد الافراط في الحديث عن وضعه في خانة المرشح الأبرز.

وبعد المباراة، واجه العديد من الأسئلة عن «اختباء» الجزائر وعدم إقراره هو بالواقع الظاهر للعيان. فرد بالقول: «مختبئون أو غير مختبئين، مرشحون أو غير مرشحين... هذا لا يعني شيئا، الجميع يدرس الجميع. لا أريد أن أكرر من أين أتينا. نحن نخرج من فترة حرجة تعود الى عام 2014». وأضاف: «نحن لا نختبئ. الجميع يرى»، متابعا: «لا يكلف شيئا أن نكون طموحين ولدينا أهداف وإن كانت تبدو مستحيلة. لم أتوقع الفوز في كل مبارياتنا بدور المجموعات».

