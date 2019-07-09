دوليه

يشعر الفرنسي نيكولا دوبوي مدرب مدغشقر بسعادة غامرة ويعبر عن رضا تام عقب المسيرة الرائعة للمنتخب الملغاشي حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية.

وقال دوبوي عقب التأهل الى الدور ربع النهائي من البطولة على حساب الكونغو الديمقراطية: «أريد أن أهنئ لاعبي فريقي، لاسيما بعدما اضطررنا للتعامل مع هدف تعادل في الدقيقة الأخيرة ... أعتقد أن 25 مليون (نسمة) سيحتفلون في البلاد. أريد الذهاب الى أبعد ما يمكن والاستمتاع بذلك».وكانت مدغشقر تفوقت على الكونغو 4- 2 بركلات الترجيح مع إهدار مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي كرته،ليواصل المنتخب الملغاشي سلسلة مفاجآته في البطولة. وانتهى الوقتان الاصلي والاضافي بالتعادل 2 2 ، اذ تقدم بهدفي إبراهيم أمادا (9) وفانيفا أندرياتسيما (77)، قبل أن تدرك الكونغو الديموقراطية التعادل عبر باكامبو (45) وشانسيل مبيمبا (90) .

