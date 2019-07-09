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دوليه

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صلاح حزين


أعرب النجم محمد صلاح عن حزنه للخروج المبكر للمنتخب المصري من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، متوجها بالشكر الى المشجعين، ومتعهدا التعلم من الأخطاء التي أدت الى خروج مبكر للفراعنة من ثمن النهائي. وبعد نحو 24 ساعة على السقوط أمام نحو 75 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ستاد القاهرة الدولي، كتب صلاح عبر حسابه في «تويتر»، «حزين جداً لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية».
وأضاف: «كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم».


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