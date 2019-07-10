وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أول من أمس الاثنين دعم الكويت المستمر لمشاريع التنمية الثقافية العربية العديدة والمساهمة «الفعالة» في انشاء مكتبات عربية متميزة ومعروفة في العالم العربي.

جاء ذلك في كلمة للوزير الجبري رئيس «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس كامل العبد الجليل خلال افتتاح المؤتمر الاول للخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بعنوان «عام من الانجازات والتحديات».

واشار الجبري الى ان مساهمة الكويت في انشاء مكتبات عربية وتزويدها بالكتب والدوريات والاصدارات المفيدة للجميع «تأتي من منطلق الواجب القومي العربي الذي تكنه بالمودة والتقدير لكل البلاد العربية».

وأعرب في هذا المجال عن فخر واعتزاز الكويت بالمشروعات العربية الهادفة «لما لها من دور وتأثير في تقريب الصلات والعلاقات العربية وابراز ما لدى الأمة العربية من ثراء ثقافي ومعلوماتي زاخر يعبر عن تاريخ حضارتها والحضارة الاسلامية ويوثق كنوز المخطوطات النادرة والكتب والدوريات النفيسة من مقتنيات مكتباتنا».

