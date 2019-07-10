وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن وزارته عالجت جانبا كبيرا من عمليات النصب العقاري بالتنسبق مع جمعية المحامين.

وقال الروضان خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية المحامين أمس بعنوان «بيئة تشريعية اقتصادية متطورة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني» إن وزارة التجارة حريصة على التعاون مع جمعية المحامين لتولي فريق من المحامين عمليات التدقيق بعقود بيع وشراء العقارات، حيث بات يشترط وجود إقرار من محام كويتي معتمد يؤكد سلامة جميع مستندات الملكية الخاصة بالعقار من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاري.

وذكر أن القوانين الكويتية في الستينيات والسبعينيات كانت متقدمة جدا لكن الحداثة تحتم علينا تطويرها لاسيما وأن بعضها بات معوقا، لافتا إلى أن الشركات الكبرى تبحث عن تشريعات متطورة تمكنها من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي انسجاما مع رغبة سمو الأمير.

