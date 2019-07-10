وطن النهار

أعلنت وزارة التربية بدء تحويل مكتبة الوزارة المركزية التي تضم اكثر من 37 الف كتاب الى مكتبة الكترونية لخدمة الباحثين والمعلمين.

وقال مدير ادارة المكتبات المدرسية بالوزارة احمد الماجدي في تصريح صحافي امس: ان الادارة تسعى الى توفير خدمة الاستعارة والايجاد الالكتروني ووضع شريحة الكترونية في كل كتاب لتسهيل عملية الجرد والفرز وتحديد نوع الكتاب من خلال مؤشر البحث.

وأوضح الماجدي ان الادارة استعدت لتجهيز المكتبات في جميع مدارس المناطق التعليمية بالاضافة الى المدارس الجديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد مضيفا انه تم تشكيل فريق مكون من مراقبة الشؤون الفنية ومراقبة الخدمات الدورية وتوفير طاقم العمل فيها.

وأشار الى ان الادارة اعدت دورات تدريبية متخصصة لأطقم العمل في المدارس مبنية على اسس علمية في علم المكتبات الى جانب تدريبهم على برنامج الأفق (الفهرس الآلي) بهدف النهوض بقدراتهم وتعزيز ادائهم بما يخدم تطوير العملية التعليمية.

من جانب آخر كشفت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب عن اطلاق مشروع (الألعاب التربوية البيئية) والذي يتم تنفيذه بالتعاون المشترك بين الجمعية ومؤسسة (الغابة السوداء للحلول) الألمانية في اطار البرنامج التوعوي (المدارس الخضراء) والذي تقدمه الجمعية سنوياً وعلى مدار ثمان سنوات متواصلة.

وأوضحت العقاب في تصريح صحافي امس ان مشروع (الألعاب التربوية البيئية) سيتم اطلاقه اعتباراً من مطلع العام الدراسي الجديد وبصفة تجريبية اولية مع مدارس القطاع الخاص من خلال 10 مدارس بين المرحلتين رياض اطفال والابتدائية.

وأفادت ان المرحلة الأولى سيتم تدريب الأطفال والتلاميذ خلالها على 5 العاب تربوية بيئية بحيث تشمل كل لعبة 4 تلاميذ ليكون المجموع 40 طفلاً في كل روضة ومدرسة ابتدائية، مشيرة الى انها عقدت اجتماعاً مع الخبير التربوي الألماني المهندس سباستيان فريش ممثل المؤسسة الألمانية (الغابة السوداء للحلول) لوضع الخطوط التفصيلية والأطر التنفيذية للبرنامج، مضيفة ان علب الألعاب التربوية ستتضمن شعارات ولوجوهات الشركات المساهمة في دعم البرنامج.

وبينت ان الاجتماع تم خلاله التوافق على مضمون المرحلة التطبيقية الأولى للبرنامج بحيث تشمل بالاضافة الى تدريب التلاميذ على ادارة الألعاب التربوية والتوعوية البيئية يتم طرح استبيان للأطفال والتلاميذ المشاركين وذلك لقياس مستوى الوعي والاستجابة للألعاب وفوائدها التوعوية والتطبيقية، فضلاً عن طرح استبيان موازي للمعلمين المشرفين على تنفيذ التلاميذ للبرنامج على ان يكون مشمولاً بقياس مدى تقبل التلاميذ والأطفال للعبة التربوية، مؤكدة ان الاختيار وقع على الألعاب التوعوية في مجال ادارة النفايات.

وذكرت العقاب انه يجري حاليا عمليات التنسيق مع الجهات المشمولة في البرنامج في مرحلته الأولى بالاضافة الى المدارس الأجنبية كمرحلة لاحقة لحين ترجمة الجمعية للالعاب في المستقبل القريب لتجربتها في القطاع العام من خلال مشاركة 5 مدارس اجنبية على قطاعي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ايضاً، مفيدة ان برنامج (الألعاب التربوية البيئية) بالتعاون مع الجمعية والمؤسسة الألمانية يحقق العديد من المساعي المعنية بها الجمعية الكويتية لحماية البيئة والتي تحرص خلالها على تقديم الكثير من الوجبات التوجيهية والارشادية لقطاعات الموجهين والمعلمين والطلاب في كل مجالات العمل البيئية في شقه التربوي والتوعوي.

