وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ احمد النواف في ديوان عام المحافظة صباح امس مختاري مناطق الزهراء والجابرية وبيان وحطين بالاضافة الى رؤساء مجالس ادارات جمعيات الزهراء وحطين والجابرية وبيان، وذلك لتكريمهم على ما قاموا به من خدمات وتسهيلات للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في مواصلة العمل.

واكد الشيخ احمد خلال استقباله المكرمين بان على الجميع تسخير جميع الامكانيات لخدمة المواطن من خلال الاستماع الى شكواهم والملاحظات والاستفادة من العنصر الشبابي لطرح الافكار والمقترحات، مشيداً بدور الجمعيات التعاونية الكبير في توفير الخدمات اللازمة لابناء المنطقة وحرصهم المتواصل على دعم مايفيد المنطقة والمواطن.

وطالب المحافظ مجالس ادارات الجمعيات ببذل جميع الطاقات والعمل والانجاز لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومع مختاري المناطق للمبادرة بتشجير الشوارع والدوارات والساحات والاهتمام بالحدائق العامة وتنظيفها وتوفير سبل الراحة لتكون متنفسا صحيا لابناء المنطقة.

واشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به مختارو المناطق في التنسيق مابين ابناء المنطقة والمحافظة والجهات الحكومية ونقلهم الشكاوى والمقترحات التي تقدم لهم وايجاد الحلول المناسبة لهم ضمن الاجراءات القانونية.

ومن جهتة اكد مختار منطقة الزهراء خليفة سليمان المطر بان المتابعة المستمرة التي يقوم بها مسؤولو المحافظة بتوجيهات وتعليمات مباشرة من المحافظ في تقديم افضل الخدمات للمواطنين اسهمت بشكل كبير في حل الكثير من العقبات التي تواجهنا في بعض الوزارات وتنفيذها والقضاء على بعض المظاهر السلبية وتلبية طلبات المواطنين.

ومن جهة اخرى شكر رؤساء مجلس ادارات الجمعيات التعاونية المحافظ على مبادرته لتكريمهم والذي يعتبر حافزا ودفعة معنوية لهم لمواصلة عملهم وتطويره وتحسين الخدمات، مؤكدين بانهم مستمرون في عملهم وتقديم ماهو افضل للمواطنين، متمنين ان يكونوا عند حسن ظن الجميع.

