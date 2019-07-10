وطن النهار

نشرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» على موقعها الالكتروني ورقة عمل مقدمة من ديوان المحاسبة حول نظام ادارة التنمية المستدامة من اعداد محلل مبرمج رئيسي بادارة تقنية المعلومات كوثر المطوري، حيث سيتم استعراض ورقة العمل ضمن استضافة الديوان للاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الآسوساي» خلال الفترة 21-24 يوليو 2019.

وقالت محلل مبرمج رئيس بادارة تقنية المعلومات كوثر المطوري ان ورقة العمل تضمنت تقديم مقترح لتطوير نظام دولي الكتروني خاص بادارة التنمية المستدامة حيث يدعم التطور التكنولوجي مثل الديناميكية في تنفيذ مختلف العمليات وتوظيف الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في عمليات التدقيق، التحليل والمتابعة مع عدم وجود اي قيود تنفيذية على الدولة المستخدمة للنظام.

