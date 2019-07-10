وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ان «المجتمعات المثقفة والواعية تعتبر احدى الركائز المهمة لتطور الانسانية وبناء الحضارات»، لافتاً الى ان «المحافظة حريصة على استمرار الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية المقدمة لأهالي المحافظة مع العمل على تطوير هذه الأنشطة لتخدم جميع شرائح الأسرة».

جاء ذلك في تصريحٍ صحافي للمحافظ الخالد، على هامش حفل توزيع جوائز الفائزين بالمسابقة الثقافية الرمضانية لعام 2019 والذي اقامته محافظة العاصمة في مقر ديوان عام المحافظة بحضور نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي اماني الورع، بالاضافة الى عددٍ من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وأوضح الخالد، انه «تم السحب السنوي لعدد 15 فائزاً وفائزة بالمسابقة من قِبل ممثلي وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة، وذلك ضمن الاجراءات القانونية والادارية المتبعة»، مشيراً الى ان «حالة التفاعلية والمشاركة الواضحة من قِبَل الأهالي والتي تُميز هذه المسابقة، تؤكد حجم الاهتمام بها».

وأشاد «بجهود جميع القائمين على المسابقة خصوصاً وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة، والبنك التجاري الكويتي، بالاضافة الى مختلف وسائل الاعلام التي لم تدخر جهداً في انجاحها».

