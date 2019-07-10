وطن النهار

أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس للعاملين في المجال باستحداث برنامجي «الماجستير» و«الدكتوراه المهنية» في العلاج الطبيعي «DPT» قريبا في جامعة الكويت.

وقالت الخميس في تصريح صحافي على هامش اجتماع الجمعية مع عميد كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت د. سعاد الفضلي الى انه تم الاتفاق مع د. الفضلي للتنسيق بين كلية العلوم الطبية المساعدة ووزارة الصحة وجمعية العلاج الطبيعي لوضع الدراسة والمقترحات لاستحداث برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي بجامعة الكويت.

ونوهت الى ان درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي «DPT» تختص بالعمل الاكلينيكي في العيادات والمستشفيات عن طريق الممارسة القائمة على الادلة والبراهين والذي يعود بالمنفعة على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واكدت الخميس دعم عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د. سعاد الفضلي لمهنة العلاج الطبيعي ومواكبتها للتطورات من الناحية الأكاديمية ليتناسب مع حاجة سوق العمل.