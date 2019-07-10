وطن النهار

صرحت رئيس قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة ناهد الشيخ ان باب تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020 متاح عبر موقع الجامعة الالكتروني www.aou.edu.kw لجميع الراغبين باكمال دراستهم الجامعية حيث يتم قبول خريجي الثانوية او ما يعادلها بنسبة 60% او (2.0) في نظام الأربع نقاط فما فوق للطلبة حديثي التخرج كما يتم قبول الشهادة الثانوية القديمة.

وقالت الشيخ ان تخصصات الجامعة هي بكالوريوس تقنية المعلومات والحاسوب وبكالوريوس اللغة الانكليزية وآدابها، وبكالوريوس ادارة الأعمال بتخصصاته الخمسة: اقتصاد، التسويق، محاسبة، ادار، نظم المعلومات.

