وطن النهار

بعد اكتشاف اعداد مهولة من المخالفات والعمالة السائبة والمنشآت الوهمية، اوقفت هيئة القوى العاملة 100 ملف خاص بالشركات والمؤسسات الخارجة عن القانون، في حين انها تتجه نحو فرض رقابتها على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ اجراءات صارمة للتصدي لعملية الاتجار بالبشر ومحاربة تجار الاقامات. في هذا السياق، كشفت مصادر في الهيئة ان ادارة تفتيش العمل رصدت مخالفات جمة لقانون العمل الاهلي تمثلت في اكتشاف اعداد خيالية من العمالة المسجلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة واخرى مرتبطة بمكاتب وهمية ومؤسسات مغلقة، موضحة انه تمخض عن الجولات التفتيشية للفرق الموكل اليها التفتيش على المحال والمكاتب والمواقع ضمن اجراءات ضبط سوق العمل، تسجيل الكثير من المخالفات التي تندرج تحت ملف المشاريع الصغيرة. وبينت المصادر ان تجار الاقامات تسللوا الى «المشاريع الصغيرة» بعد اجراءات الردع التي اتخذتها الهيئة ضدهم، وذلك للاستفادة من المزايا المقدمة لاصحاب هذه المشاريع لاسيما بوجود ميزة فتح تصاريح العمل من الخارج الموضوعة ضمن اطار سياسة الدولة في تحفيز وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص. واكملت المصادر ان ادارة تفتيش العمل تقوم حاليا بجولات تفتيشية مفاجئة على الاماكن التي تستغلها العمالة السائبة حيث لعبت اللجنة الثلاثية المشتركة دورا فعالا للتصدي لهذه العمالة وذلك عن طريق وضع رموز على كل الشركات والمؤسسات التي تقوم باستقدام العمالة وتركها في الشوارع، لافتة الى ان ادارة التفتيش قامت برفع مذكرات الى قياديي الهيئة بشأن الاطلاع على تلك الملفات التي اصبح اعدادها يتزايد وبشكل غريب. واكدت المصادر حرص الهيئة على الفصل بين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحقيقيين من الوهميين حتى لا يقع الظلم على الجاد والفعال منهم، مشيرة الى ان القياديين يتطلعون الى وضع عقوبات وغرامات مالية على كل من يستغل هذا الملف لعملية الاتجار بالبشر لضبط سوق العمل والحفاظ على سمعة الكويت.

واشارت المصادر الى جدية قياديي الهيئة لاتخاذ جميع التدابير والاجراءات حيال هذا الموضوع ووضع خطة محكمة للقضاء عليهم سيتم تنفيذها خلال الايام القادمة التي من شأنها ان تسهم في معالجة هذه المشكلة المهمة باعتبار انها مرتبطة بسمعة الكويت من خلال ردع ضعاف النفوس من تجار الاقامات الذين يحتالون على القانون عن طريق هذا الملف.

