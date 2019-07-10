وطن النهار

شارك كل من عمر سعيد الإبراهيم وبدر الراشد وعلي حسين وأحمد زايدان المزيدي في معرض التصميم الهندسي الـ 36 بمشروع يحمل عنوان «smarket» الفائز بالمركز الأول بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، بإشراف د. محمد الكندري و م. سارة السويد.

تدور فكرة المشروع حول تغيير طريقة التسوق التقليدية إلى طريقة حديثة من خلال التخلص من المحاسبين وجعل عربة التسوق هي محاسبة الشخص ومعرفة اماكن المنتجات من خلال الخريطة وربط أفراد الأسرة بمجموعة في برنامج ios، يعمل المشروع مع أي جمعية أو متجر، فطريقة عمل المشروع من خلال توفير عربة ذكية في المتجر وتوفير شرائح RIFD على كل منتج حيث يحتوي على BARCODE وحتى تاريخ انتهاء المنتج.

