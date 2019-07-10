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بلدية الأحمدي: تحرير 3 مخالفات بـ 300 ألف دينار


اوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الاحمدي بجولات ميدانية عدة على عدد من الشركات في المنطقة الجنوبية والتي تهدف الى التأكد من سريان ترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي م. الحميدي المطيري ان الجولة أسفرت عن تحرير 3 مخالفات لـ 3 شركات قامت باستغلال أراضي تابعة لأملاك الدولة بمساحة 17000م2 يتم استغلالها بوضع مكاتب ومخزن فضلا عن انتهاء ترخيص التشوين، مبينة ان المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم م. ب/148/11/84 وقد بلغت قيمة المخالفات 302066 ديناراً.
وأكد المطيري ان الإدارة تقوم بتوجيه إنذارات للشركات المخالفة لإزالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للإنذار يتم تحرير المخالفة.
ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الى الاتصال على الخط المباشر 139 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية، واعدة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.


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