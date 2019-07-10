وطن النهار

أكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي تطلع (المحاسبة) الدائم إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مجالات التدقيق المختلفة، لاسيما التدقيق الداخلي وذلك بهدف النهوض بالعمل الرقابي وتعزيز مبادئ المصداقية والدقة والشفافية.

وقال الصرعاوي في كلمة خلال حفل تدشين مشروع الديوان التدريبي (بصمة رقابي) اول من أمس الاثنين إن الديوان حرص على إعداد هذا المشروع الطموح لتدريب وتأهيل عدد من الخريجين الجدد للعمل في مجال التدقيق الداخلي.

وأوضح أن اختيار المتدربين يتم وفق معايير مهنية لإشراكهم ببرامج تأهيلية تكسبهم مهارات فنية عالية في مجال التدقيق والتعرف على الأساليب الحديثة المطبقة في هذا الشأن.

وأشاد بمرئيات المشروع ودعمه لقدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان ومعاونتها على أداء مهامها بكفاءة عالية.

وبين أنه من خلال الدراسة التي أعدها الديوان بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة تبين عدم وجود وحدات للتدقيق الداخلي لدى العديد من الجهات الحكومية مضيفا أن (المحاسبة) تبنى المشروع لدعم وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابته.

من جهتها، قالت رئيسة قسم التعليم المهني المستمر بإدارة التدريب والعلاقات الدولية في (المحاسبة) نورة القعود في كلمة مماثلة إن الديوان تبنى هذا المشروع لاستقطاب الخريجين الجدد تخصص (محاسبة وتمويل) الحاصلين على تقدير جيد.

وأشارت القعود الى أنه سيتم تأهيل المشاركين في البرنامج في عدة برامج تخصصية تكسبهم المهارات اللازمة للعمل بإدارات التدقيق الداخلي لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان.

وأضافت أن البرنامج يمتد ثلاثة أشهر ويتكون من قسمين نظري وميداني مبينة أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان لتدريب المشاركين ومنهم بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول الكويتية والبنك التجاري الكويتي إضافة إلى جهات أخرى. وذكرت أن المتدربين سيحصلون على شهادة معتمدة من الديوان في مجال التدقيق الداخلي لاجتيازهم البرنامج التدريبي اضافة إلى مكافأة مالية شهرية قدرها 800 دينار.

ويعقد البرنامج في شهر أكتوبر المقبل ويستمر ثلاثة أشهر ويأتي تفعيلا لاستراتيجية ديوان المحاسبة 2016-2020 الهادفة لنشر قيمة الجهاز ومنفعته بين أفراد المجتمع وتعزيز المصداقية للعمل الرقابي وإيصال رسائل الديوان الرقابية للجهات المستفيدة والمجتمع.

