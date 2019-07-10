وطن النهار

أعلن امين الصندوق في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية فهد محيا الهاجري ان الجمعية حققت مبيعات 8 ملايين و740 الفا و582 ديناراً من بداية يناير ولغاية 30 يونيو 2019، أي بزيادة 415 الفا و713 مقارنة مع العام الماضي للفترة نفسها، ما يعطي مؤشرا إيجابيا على نجاح المهرجانات والعروضات التي نظمتها الجمعية طوال 6 شهور. وأوضح الهاجري في تصريح صحافي ان ايرادات الفروع المستثمرة بلغت 442 الفا و100 دينار أي بزيادة 33535 دينارا عن العام الماضي للفترة نفسها، ما يؤكد حرص ادارة الجمعية في تحصيل اموالها المستحقة من اصحاب الفروع المستثمرة في وقتها المحدد، مضيفا ان رصيد الموردين بلغ 5 ملايين و 555 الفا أي انخفض عن العام الماضي بمبلغ وقدره 246 الفا و210 دنانير، ما يؤكد التزام الجمعية سداد المستحقات المالية لمستحقيها من الشركات والمؤسسات. وقال الهاجري ان مجلس الادارة يعمل بشكل حثيث في تطوير وتجديد سوقي الصليبخات والدوحة،وذلك لإضافة متعة التسوق لرواد الجمعية وأهالي المنطقة، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات على مستوى الخدمات والمهرجانات والعروضات.

