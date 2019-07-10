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وطن النهار

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الكندري لإطلاق اسم عبدالرحمن العوضي على مرفق صحي


قدم النائب عبدالله الكندري مقترحاً برغبة لتسمية احد المستشفيات او احد المرافق الصحية الكبرى باسم الراحل د. عبدالرحمن العوضي تخليداً لذكراه العطرة وكونه قدوة يحتذى في المجال الطبي والإنساني.
وقال النائب في مقترحه «نعت الكويت بالامس القريب وزير الصحة الاسبق د. عبدالرحمن العوضي الذي اسس النظام الصحي في الكويت منذ السبعينيات، والذي يشهد له الجميع بانه رجل دولة من طراز نادر».
وأضاف ان الوزير الراحل يعد هامة من هامات القطاع الصحي، حيث ان الفقيد من رجالات الدولة الذين اخلصوا لوطنهم بعطائهم اللامحدود، وقدم الكثير من الانجازات على مدى سنوات عمله.


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