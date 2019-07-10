وطن النهار

أعلن النائب خالد العتيبي عن دعمه الكامل للقطاع النفطي والعاملين فيه قائلا يجب علينا (حكومة ومجلسا) تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع النفطي والعمل على فتح باب التوظيف لأبنائنا المواطنين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة عن طريق ترغيبهم بهذا القطاع .

وأضاف نجدد رفضنا لتطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي القطاع النفطي لطبيعة عملهم الخاصة واحتمالية افراغ القطاع من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن حالة تطبيقه، وعلى الوزارة السعي لحل كل المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة واهمها توظيف مهندسي القطاع النفطي والاستماع لرغبات النقابات المشروعة والتي تصب دائماً في صالح هذا القطاع. وفيما يتعلق بتدني الأجور بشكل عام لموظفي الوزارات أضاف العتيبي هناك ضرورة لرفع رواتب موظفي الوزارات والجهات الحكومية، قائلا: لو تداركت الحكومة المخالفات المالية التي ترصدها الجهات الرقابية سنوياً وعالجت الهدر المتفشي لاسهمت مبالغ هذا الهدر في رفع الأجور وأحدثت توازنا مطلوبا ومستحقا بين كل العاملين بالدولة وساعدت متوسطي الدخول على مواجهة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والايجارات.

