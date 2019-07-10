وطن النهار

الغت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية حكم محكمة اول درجة القاضي برفض الدعوى والقضاء مجددا بالزام مدير عام الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب بأن يؤدي الى مواطنة «معيد بعثة» مبلغ 24 الف دينار قيمة مستحقاتها اسوة بمعيدي البعثات في الجامعة والهيئة من حيث قيمة المخصصات المالية.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي جوهر عن موكلته مؤكدا انها تم تعيينها بوظيفة معيد بعثة لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبتاريخ 23/7/2009 تم ايفادها في بعثة دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص اصول وادارة تربوية من استراليا وانهت بعثتها بتاريخ 23/7/2015 ولما كانت في جهة الادارة قد امتنعت بدون وجه حق عن صرف المخصص المالي المستحق لها بواقع 600 دينار شهريا والذي تم اقراره بموجب قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 19/2012 الصادر بتاريخ 22/3/2012 بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت وصرفه لهم وحدهم بالاضافة الى المرتب الشامل اذا كان الايفاد للولايات الأميركية المتحدة او كندا او استراليا او نيوزيلاند او اليابان او اوروبا، ذلك ان مجلس الخدمة المدنية سبق وان قرر وجوب مساواة معيدي البعثات الدراسية في كل من الجامعة والهيئة في المخصصات المالية التي تصرف لهم ومعاملتهم ذات المعاملة بموجب القرار رقم 2710/2010.

واضاف العلي وزاد جوهر لنا كان قد صدر قرار من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 8/7/2008 موجه ضد الاول مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث ورد بهذا القرار انه خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 6/2006 بتاريخ 21/6/2006 قد ساوى بين معيدي البعثات في الجامعة والهيئة من حيث قيمة المخصصات المالية ما يوجب معاملته ذات المعاملة سواء في جامعة او في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

