وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطنين وفتاة 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءتهم من حيازة المؤثرات العقلية والحشيش بقصد التعاطي بعد ضبطهم على الطريق العام.

واسندت النيابة العامة الى المتهمين انهم حازوا مادة مخدرة الحشيش ومواد مؤثرة عقلياً وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لهم بذلك قانونا وقاد المتهم الاول مركبة الية تحت تأثير المواد المؤثرة عقليا.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به رقيب اول في نجدة حولي انه بتاريخ الواقعة تلقى بلاغ من العمليات بوجود مشاجرة في مواقف جمعية منطقة سلوى وعلى الفور انتقل لمكان البلاغ حيث ابصر المتهمين بحالة غير طبيعية تكمن في عدم القدرة على الاعتناء بأنفسهم وابصر اليد اليسرى للمتهم الثاني مجروحة وعلى اثر ذلك قام بتفتيش المتهمين الاول والثاني فعثر بطيات ملابس الاخير على قرصين مشتبه بهما وبتفتيش السيارة بقيادة المتهم الاول عثر على سيجاره معدة للاستخدام على الكرسي الامامي الايمن للمركبة وانهى من ان المضبوطات تخص المتهمين جميعا للتعاطي.

وحضر المحامي علي العلندا عن المتهم دافعا ببطلان تفتيش سيارة المتهم لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من السلطة المختصة باصداره وعدم توافر اي حالة من الحالات التي تجيز القبض وتناقض اقوال ضابط الواقعة في محضر اثبات الحالة والتحويل مع اقواله بالتحقيقات وبطلان الدليل المستمد من الاجراء الباطل.

