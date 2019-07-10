آراء

في فترة الستينيات في الكويت مع بداية الحياة النيابية كان يُنظر للفساد على أنه جريمة جنائية ولم يكن هناك إلا حالات فردية شاذة ينبذها المجتمع، وفي فترة الثمانينيات تحول الفساد إلى ظاهرة اجتماعية ،وفي وقتنا الراهن في الألفية الثالثة للأسف أصبح الفساد ثقافة اجتماعية وتراجعت حالة الاستنكار والاستهجان للفاسدين في كثير من الأحيان.

الخطير في الموضوع ان الفساد أصبح عملاً منظماً بمعنى ان حركة الفساد باتت تسير وفق نظام مؤسسي له عناصر تنظيمية تتمثل في بعض من المسؤولين الكبار ضعاف النفوس ، وبعض البرلمانيين بل حتى كتاب أو صحافيين وصحف أحيانا ووسائل إعلام ومغردين.

وهذا يعني أننا أمام «شبكة فساد» من العناصر الفاسدة في المجتمع يعضد بعضها بعضا وتمارس وسائلها باحتراف اداري نيابي اعلامي تجمع بين خيوطها مصالح وتجاوزات وعمليات استيلاء غير مشروع واستباحة للمال العام.

لدينا «يافطات» كبيرة من بعض الجمعيات والجماعات التي تنصب نفسها حارسة على مقدرات الناس وحقوقهم المالية والإنسانية في حين يقتصر دورها على تقارير سطحية عامة ليس لها فاعلية تذكر ودون آلية تحقق الأهداف المرجوة من عملها.. والسبب ان بعض تلك الجمعيات الناشطة تستمد التمويل والاعانات والرعاية من مؤسسات وبعض رموز الفساد في البلد وهنا مكمن الخلل والخطر.

