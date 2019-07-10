آراء

لا يمكن أن تبقى الصورة الداخلية في إسرائيل تبروز الديموقراطية على أنها مسلك للحياة حيث تقبل الاختلاف والتعددية والنزاهة والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التي تبطن عكس ما تظهر، فلا يمكن لدولة غاصبة ومرتكبة لأشد أنواع جرائم التهجير القسري والإبادة والترحيل والقتل أن يعكس نظامها قيم الديمقراطية ولو ظاهريا، فإسرائيل دولة عنصرية بامتياز لا يؤسس وجودها سوى الدسائس والمخططات و العنف، ولعل الأزمة الحالية الداخلية قد كشفت للعالم زيف هذا النظام ومخططاته الاقصائية والعنصرية، حيث كشفت الأزمة الأخيرة للإثيوبيين، في إسرائيل، عن مشكلة مستمرة منذ أربعة عقودٍ في المجتمع، بدأت منذ هجرة اليهود ذوي الأصول الإثيوبية إلى إسرائيل.

وقد أدى مقتل مراهق إسرائيلي من أصل اثيوبي على يد شرطي إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في عدة مدن إسرائيلية خلفت أكثر من 50 مصاباً.

وحضر المئات جنازة سولومون تيكا (18 عاماً) الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنه قتل أثناء محاولة شرطي آخر التدخل لإنهاء شجار بين شابين في حديقة عامة.

ولكن شاهد عيان قال إن الشرطي، الذي كان خارج ساعات عمله الرسمية، هو البادئ حيث هدد الشباب باستخدام سلاحه ضدهم.

واحتج المئات في «تل أبيب» و«حيفا» و«القدس» و«كريات آتا» وقاموا بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق الرئيسية وإلقاء الحجارة على قوات الأمن ما أدى لإصابة شرطي.

وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع كما ألقت القبض على 70 متظاهراً. وألقي القبض على الشرطي يوم الأحد الماضي ثم أخلي سبيله بعد يوم واحد ليبقى قيد الاحتجاز المنزلي في انتظار نتائج التحقيقات التي بدأت يوم الثلاثاء.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتظاهرين باحترام القانون وعدم غلق الطرق ووعدهم بحل المشكلة القائمة ولكن في إطار احترام القانون.

وتزعم أقلية يهود الفلاشا ذات الأصول الإثيوبية في إسرائيل أنها تتعرض للتهميش والعنصرية وهو ما زاد من الشعور بالغضب إثر مقتل تيكا، وتأتي المظاهرات الاحتجاجية بينما قام وزير المواصلات الجديد اليميني بتسلإيل سموتريش بوقف ميزانية بقيمة 13.5 مليون دولار أميركي كانت مخصصة لفائدة الطلاب الإسرائيليين من أصحاب الأصول الإثيوبية بحجة تخصيص تلك الأموال لتطوير منشآت متاخمة لقطاع غزة. ووفقا، لبيانات مكتب الإحصاء المركزي لإسرائيل لعام 2017، فإن 55,4% فقط من تلاميذ المدارس ذوي أصول إثيوبية يحصلون على شهادة الاستحقاق.

ومن بين حاملي شهادة الاستحقاق يستوفي فقط 39,2% شروط القبول في الجامعات.

في غالب الأحيان، يرجع سبب الشعور المعادي للمجتمع إلى سوء المستوى التعليمي بالنسبة لليهود ذوي الأصول الإثيوبية، والذي أدى بدوره إلى نسبة البطالة بينهم.

تتبنى الجالية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل التمييز العنصري ضد العائدين من إثيوبيا على أساس ديني: البعض منهم مسيحيون وليسوا يهودا.

وفي هذا الشأن قال مبعوث الوكالة اليهودية في إثيوبيا شيران آموزي، إن اليهود المتدينين قاموا بتضخيم هذه الحقيقة: «يأتون إلى إسرائيل وهنا يعودون إلى المسيحية، حتى انهم بنوا الكنائس لأنفسهم، أسأل نفسي- هل هذا غباء أم تشويه متعمد؟ ربما كلاهما، ففي القدس، توجد بالفعل كنيسة إثيوبية، لكنها بنيت قبل قرن من الزمان. يوجد في البلدة القديمة بالقدس مكتب تمثيلي للكنيسة الإثيوبية التي تعمل هناك منذ 1500عام. في غضون ذلك، قالت المنظمة الإسرائيلية «فيدال»، التي تنادي بالاندماج الكامل لليهود الإثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي ان العائدين من إثيوبيا يشكلون أنفسهم تمييزا، وتشكل في المقام الأول مظاهر للعنصرية: «من غير المعقول في عام 2019 ، يشعر رجل إثيوبي ولد في إسرائيل بعدم الأمان في الشارع، ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث اليوم في المناطق والمجتمعات التي يتمركز فيها العائدون الإثيوبيون».

و قد حمل المتظاهرون، الذين خرجوا في احتجاجات ليلة أمس لافتات تحمل شعارات: «هذه عقوبة دون محاكمة»، «لا يوجد فرق بين الدم والدم»، «يسقط تعسف الشرطة»، «لا يوجد أسود ولا أبيض، إننا جميعا بشر»، و نحن بدورنا نرفع أمامهم جميعا شعار، الأرض التي انتم عليها ليست لكم، فذوقوا من سموم ما جنت أيديكم.

والله من وراء القصد،،،

