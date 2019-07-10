آراء

تابع العالم اجمع الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي حدثت في اسرائيل ولا تزال تشتعل على مدى الاسبوعين الماضيين، وقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام العربية ذلك ربيعا اسرائيليا ينطلق على غرار ما حدث في الدول العربية وان ذلك بداية نهاية الدولة ولكن الحقيقة انه في كل الديموقراطيات تظهر تلك الموجات الاحتجاجية التي تعبر عن حالة من الكبت لتتنفس وتؤثر بشكل كبير على طبيعة التعاطي السياسي الا ان الأدوات الديموقراطية كفيلة بأن تضع الأمور في مسارها الصحيح من جديد وذلك ما حدث في اسرائيل في 2011 على اثر احتجاجات ظهرت في ذلك الوقت ونجحت الحكومة في ادارة تلك الأزمة، فكيف ستختلف في صيف 2019؟

قامت اسرائيل على سياسة التهجير المنظمة، وابرزها في المنطقة كانت عملية «بساط الريح» في اليمن، وعملية «عزرا ونحميا» التي هاجر من خلالها من 12 الى 13 الف يهودي في رحلات جوية من العراق الى اسرائيل عبر ايران وقبرص وبطائرات أميركية وبريطانية، وعملية «جوشوا» التي نقلت يهود «الفلاشا» من اثيوبيا الى اسرائيل. نظمت تلك الهجرات لأسباب سياسية اهمها زيادة العداء ما بين اليهود ومجتمعاتهم الأصلية سواء كانت الأفريقية او العربية لصالح المد الصهيوني، وحاجة الدولة للعنصر البشري لإيجاد شرعية المطالبة بتلك الأراضي، ولكن تبقى اشكالية الاندماج ابرز تحديات اسرائيل، فالمشروع الصهيوني طرح اساسا من قبل الرجل الأبيض واليهود الأشكنازو الذين تبنوا تلك الهجرات سياسيا إلا انها لم تكن محل ترحيب اجتماعيا، وذلك يبدو بوضوح مع الأحداث الأخيرة والتي تفجرت من قبل يهود الفلاشا البالغ عددهم ما يقارب 150 الفاً يعيشون في اسرائيل، وقد انطلقت تلك الأحداث بفعل مقتل شاب اثيوبي برصاص شرطي اسرائيلي، وكانت اسرائيل قد شهدت احداثاً مشابهة في السنوات الماضية. وقد زادت احداث العنف في اعقاب محاولة للاحتواء قام بها وزير الأمن الداخلي حينما حضر عزاء عائلة الشاب سالومون تيكا في «كريات حاييم مما ادى الى تفجر الموقف. بالإضافة الى ما عبرت عنه تلك الجالية من كونها تعيش في احياء فقيرة ومهملة وعدم شعورها بالانتماء الحقيقي للمجتمع الإسرائيلي.

قضايا العدالة والسلام والمساواة ومحاربة التمييز العنصري، ودعم الاتجاهات والأيدولوجيات المعتدلة لايمكن ان تفصل. وبفعل ما يتوفر لدى اسرائيل من آليات ديموقراطية فإنها ستتمكن من ادارة تلك الأزمة من خلال تأجيلها، إلا ان علاجها الحقيقي لا يمكن إلا من خلال تعزيز حكم القانون وتبني السلام العادل مع كل الأطراف بما في ذلك الجانب الفلسطيني، كما ان استمرار دعم الاتجاهات اليمينية المتطرفة دوليا اصبح مكلفا ومدعاة لنشر السياسات المعادية للسامية بما في ذلك للعرب والإسلام، و هذا ما يجعلنا امام خيارين لا يمكن ان تمارس من خلالها الاستثناءات، اما سلام حقيقي ودائم او تطرف يدفع ثمنه الجميع.

