أول النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس أعضاء الوفد الأمني الذي قام اخيرا بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة.

واستمع سموه خلال اللقاء من أعضاء الوفد الذي يضم كلا من الوكيل للشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد إلى شرح عن أهداف الزيارة والتي كان من أهمها الاطلاع على أحدث التطورات في مجال إدارة الازمات وتخطيطها للاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات واكتساب الخبرات العسكرية والأمنية بين البلدين الصديقين. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء ثقة القيادة السياسية والحكومة بما يتمتع به أبناء الكويت من ضباط وأفراد منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء من قدرات وطاقات أثبتت جهوزيتهم التامة في مواجهة الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد ومعالجتها باقتدار.

وشدد سموه على أهمية التدريب الدائم لمنسوبي المؤسسات العسكرية والأمنية وتزويدهم بالخبرات ومواكبة جميع التطورات في المجالات الأمنية والعسكرية والمدنية في حالات الطوارئ.

واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس رئيس جمعية الصحافيين فاطمة حسين عيسى واعضاء مجلس الادارة.

كما استقبل سموه الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين والمراجعين يوسف صالح العثمان ورئيس مجلس ادارة الجمعية فيصل عبدالمحسن الطبيخ واعضاء مجلس الادارة.

