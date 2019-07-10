أول النهار

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان أمس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للبيئة.

حيث تم خلال الاجتماع التطرق لعدة مشاكل بيئية، وضرورة ايجاد حلول جذرية لها، وذلك للمحافظة على الصحة العامة والبيئة في الكويت.

وقد استعرض المجلس أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للبيئة من خلال احالة جميع التعديات على البيئة البحرية في منطقة عشيرج وذلك بالتنسيق مع وزارتي المواصلات والتجارة والصناعة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن ازالة المنشآت الصناعية والسفن في المنطقة.

كما ناقش المجلس أهمية معالجة المخلفات البلاستيكية لما لها من آثار بيئية جسيمة على الصحة والبيئة، بالاضافة الى ايجاد تصور للتقليل من استخدام البلاستك، وتوعية المجتمع بمخاطره السلبية.

كما اطلع المجلس على دور واختصاصات صندوق حماية البيئة وفقاً لما ورد في قانون حماية البيئة، وضرورة الاستعجال بتفعيل دوره.

ومن جهه أخرى تم التطرق الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لمنح صفة الضبطية القضائية لما لها من دور كبير في التقليل من التعديات على البيئة بشكل عام ومباشر.

كما تمت مناقشة قانون حماية البيئة وتطبيقه وتعديل ما يمكن من مواده للنهوض بالشأن البيئي في الكويت.

