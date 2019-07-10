أول النهار

تخرج 7 من الضباط الطيارين من الدفعة 43 و44 التابعة للقوة الجوية الكويتية المبتعثين في كلية الطيران بقاعدة (غالاتينا) الجوية الايطالية باجتازهم المرحة الثالثة التأهيلية وتقلدهم (جناح الطيران العسكري).

وذكر (المكتب الدولي المشترك لليوروفايتر) في بيان لـ «كونا» امس الثلاثاء ان مراسم التخرج جرت يوم الجمعة المنصرم بحضور آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي مع وكيل وزارة الدفاع وقائد القوات الجوية الايطاليين. ونقل البيان عن آمر القوة الجوية الكويتية قوله في كلمته خلال الحفل ان هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات الإيطالية الكويتية والتعاون المثمر في شتى المجالات مبديا اعجابه بالانضباط والمستوى الذي بلغه الطيارون الكويتيون خلال البرنامج الدراسي المتقدم.

وأكد أن تقليد الطيارين الكويتيين جناح الطيران في احدى أرفع الكليات الجوية الإيطالية وبحضور وكيل وزارة الدفاع وقائد القوات الجوية الايطاليين يعد دليلا على مدى قوة العلاقات بين البلدين معربا عن تقديره لدور إيطاليا الصديقة ومساهمتها في الدفاع عن امن واستقرار المنطقة في اطار التعاون الفعال والايجابي في حفظ السلم العالمي والاقليمي على حد سواء. وقال اللواء الركن الفضلي في تصريح خاص لـ «كونا» ان الاحتفال بتخرج الطيارين الكويتيين يأتي ضمن دفعة جديدة من خريجي مدرسة التدريب المتقدم بقاعدة (غالاتينا) الجوية للجناح 61 ضمت خريجين ايطاليين وسنغافوريين تقلدوا «جناح الطيران العسكري». واعتبر «هذا الحدث المهم ثمرة جديدة من ثمار التعاون المتميز مع ايطاليا والمنفتح في كل المجالات ومنها المجال العسكري بهدف الارتقاء الدائم بقدرات القوة الجوية والجيش الكويتي.

