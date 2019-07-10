الأولى

دعت هيئة مكافحة الفساد نزاهة الجهات الحكومية الى اجراء مراجعة شاملة لجميع اجراءات وعمليات نظام التوظيف المركزي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وكشفت مصادر لـ النهار ان الهيئة تهدف من المشروع الى ضمان الموضوعية والشفافية في اجراءات التوظيف والتعيين والترقية على اسس الكفاءة والاداء الوظيفي.

واشارت المصادر الى ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي اقرت اخيرا، ويشمل توضيح المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي بالاضافة الى ادخال اختبارات وتقييم الكفاءات ضمن اجراءات التوظيف لضمان تعيين المرشح المناسب.

واكدت المصادر ان مهمة المراجعة ستوكل الى ديوان الخدمة المدنية والذي سيتلقى الملاحظات الواردة من الموظفين والمديرين في القطاع العام.

ولفتت المصادر الى ان هذا المشروع سيسهم في الحد من الروتين والبيروقراطية وزيادة كفاءة اداء الجهاز الحكومي والحد من المخاطر المرتبطة بالفساد وهدر موارد الدولة.

واكدت ان المشروع سيشمل ايضا اقرار آلية خاصة لاختيار شاغلي المناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية، بما في ذلك مدونات سلوك خاصة بشاغلي هذه المناصب.

وأشارت المصادر الى وجود توجه لانشاء منصة الكترونية وطنية آمنة عبر الانترنت للابلاغ عن الفساد وتطبيق برامج تحفيزية تشمل مكافآت مع تكريم المبلغين عن الفساد.