الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ثقة القيادة السياسية والحكومة بما يتمتع به أبناء الكويت من ضباط وأفراد منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء من قدرات وطاقات أثبتت جاهزيتهم التامة في مواجهة الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد ومعالجتها باقتدار. وشدد سموه خلال استقباله امس أعضاء الوفد الأمني الذي قام أخيراً بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة على أهمية التدريب الدائم لمنسوبي المؤسسات العسكرية والأمنية وتزويدهم بالخبرات ومواكبة جميع التطورات في المجالات الأمنية والعسكرية والمدنية في حالات الطوارئ.

واستمع سموه خلال اللقاء من أعضاء الوفد إلى شرح عن أهداف الزيارة والتي كان من أهمها الاطلاع على أحدث التطورات في مجال إدارة الازمات وتخطيطها للاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات واكتساب الخبرات العسكرية والأمنية بين البلدين. وكان سمو الشيخ جابر المبارك استقبل أمس في قصر بيان رئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين وأعضاء مجلس الإدارة.