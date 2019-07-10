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أكدت وزارة الاشغال انها والهيئة العامة للطرق تبذلان جهودا كبيرة لحل مشكلة تطاير الاسفلت من خلال تطبيق فرشة وفق المواصفات المعتمدة بالجودة المطلوبة، موضحة اعتماد برنامج عمل يومي لفرش الاسفلت وفقا للخطة الموضوعة في الفترة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة اسماعيل احمد انه وفقا لزيادة عدد المصانع المنتجة للاسفلت فان الانجاز سيكون ملحوظا على مستوى شبكة الطرق الداخلية والسريعة.

واضاف في تصريح صحافي امس ان العمل يجري حاليا على صيانة طريق الملك فهد بالاتجاهين وطريق الملك فيصل وجزء من طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء. وأضاف ان العمل يجري كذلك في عدد من مناطق وشوارع البلاد منها الدوحة والدعية وبيان والصديق والجابرية والشعب والسلام والشهداء والزهراء وغرب مشرف وضاحية صباح السالم والقرين ومبارك الكبير والعدان والفردوس وصباح الناصر والفنطاس وضاحية جابر العلي والرقه والواحة اضافة الى شارع الخليج وشارع مرزوق المتعب وطريق كبد.

وأوضح اسماعيل انه تم فرش الخلطة الاسفلتية تحت اشراف الأجهزة الفنية المكلفة بالاشراف ورقابة فريق التفتيش والدعم الفني وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وأشار الى انه تم عقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي المصانع للتغلب على المشاكل في مصانعهم لتكون جاهزة لانتاج الخلطة المطلوبة وذات الجودة العالية مبينا انه تم رفع تقارير فنيه توضح الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الحديثة والمطلوب تنفيذها من تلك المصانع.

وأكد حرص الوزارة على متابعة عمل المصانع بصفة دورية بالتعاون مع احد المختبرات المعتمده للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية للموافقة عليها بعد تطبيق جميع الاجراءات المطلوبة.