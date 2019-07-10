الأولى

اوقفت هيئة القوى العاملة 100 ملف خاص بالشركات والمؤسسات الخارجة عن القانون بعد ان تم اكتشاف اعداد مهولة من المخالفات والعمالة السائبة والمنشآت الوهمية.

وفي الوقت نفسه تتجه الهيئة نحو فرض رقابتها على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ اجراءات صارمة للتصدي لعملية الاتجار بالبشر ومحاربة تجار الاقامات.

في هذا السياق، كشفت مصادر في الهيئة، ان ادارة تفتيش العمل اكتشفت أعدادا خيالية من العمالة المسجلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،واخرى مرتبطة بمكاتب وهمية ومؤسسات مغلقة، موضحة ان جولات فرق التفتيش على المحال والمكاتب اسفرت عن تسجيل الكثير من المخالفات.

وبينت المصادر ان تجار الاقامات تسللوا الى المشاريع الصغيرة بعد اجراءات الردع التي اتخذتها الهيئة ضدهم، للاستفادة من المزايا المقدمة لاصحاب هذه المشاريع ،لاسيما بوجود ميزة فتح تصاريح العمل من الخارج الموضوعة ضمن اطار سياسة الدولة لتحفيز وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

واكدت المصادر حرص الهيئة على الفصل بين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحقيقيين ، وبين الوهميين حتى لا يقع الظلم على الجاد منهم، مشيرة الى ان القياديين يتطلعون الى وضع عقوبات وغرامات مالية ضد كل من يستغل هذا الملف للاتجار في البشر.

واشارت المصادر الى وضع خطة محكمة للقضاء على المخالفين سيتم تنفيذها خلال الايام القادمة والتي من شأنها ردع ضعاف النفوس الذين يحتالون على القانون.