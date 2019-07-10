الأولى

واشنطن- الوكالات: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان قطر شريك رائع وحليف عظيم لبلاده مثمنا عاليا استثماراتها في الولايات المتحدة فيما أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور الولايات المتحدة ان بلاده ستواصل التزامها بالتحالف العسكري والامني مع الولايات المتحدة.

وفي حفل عشاء اقامه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بمقر الوزارة في واشنطن على شرف امير قطر قال ترامب ان محادثات القمة الاميركية القطرية في البيت الابيض تتطرق الى قضايا التجارة والدفاع مؤكدا ان قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.

واشار الى ان قطر ساعدت الولايات المتحدة في اقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل منها شاكرا اياها على هذه الصداقة الرائعة.

من جانبه قال الشيخ تميم ان زيارته لواشنطن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة مضيفا نحن هنا لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية.. أمتانا تتشاركان في الالتزام بالاستثمار في الانسان والعمل على بناء اقتصادات تقوم على المعرفة مع التركيز على التعليم والانفتاح وتوفير الفرص للجميع. واكد ان قطر ستواصل التزامها المتبادل للاستثمار عن كثب في كل من التحالف العسكري والامني مع الولايات المتحدة حيث تقوم حاليا بتوسيع قاعدة العديد الجوية في قطر لاستيعاب القوات الاميركية وعائلاتهم.

وبدوره اعرب منوتشين عن تقديره لدعم قطر في مكافحة تمويل الارهاب ودعم الوجود الاميركي العسكري الاستراتيجي. وقال نحن نقدر استثمارات هيئة الاستثمار القطرية الاخيرة في شركات التكنولوجيا والعقارات الاميركية ويسعدنا ان نواصل العمل عن قرب في مجال صناعات الطاقة. واضاف تواصل حكوماتنا العمل معا بشأن تشريع تمويل مكافحة الارهاب الخاص بكم ونحن ممتنون لدعمكم لالتزامات الامم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب.

ويجري الشيخ تميم زيارة رسمية الى العاصمة الاميركية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مهمة ويوقع اتفاقيات عدة. ويشتمل جدول الزيارة على اجتماع استثنائي في البيت الابيض يناقش فيه الزعيمان التطورات الاقليمية والتعاون الامني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم وترامب سيبحثان أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.