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كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية يوسف الجاسم ان المؤسسة ستتسلم بدءا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الحالي ما بين خمس الى ست طائرات جديدة من طراز 320 من شركة ايرباص ما سيضيف خدمات جديدة للمسافرين عبر الناقل الوطني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لـكونا عقب لقائه عددا من المسؤولين في شركة ايجه التي تدير مطار اسطنبول الجديد،وقيامه بجولة ميدانية داخل المطار للاطلاع على التطور التكنولوجي المعتمد فيه، لاسيما ما يتعلق بأمن المطار والمحافظة على سلامة المسافرين. وقال الجاسم ان مؤسسة الخطوط الكويتية ستستكمل تسلم بقية الطائرات في العام المقبل الى ان تصل الى ما مجموعه 28 طائرة جديدة من مصنع ايرباص. وأوضح ان زيارته الحالية الى اسطنبول تأتي تلبية لدعوة من شركة ايجه لتشغيل المطارات وكذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي، كاشفا عن ان المؤسسة وقعت مع شركة ايجه (امس الثلاثاء) اتفاقية تشارك.

وأكد ان هذه الاتفاقية ستضيف بعدا آخر للتعاون القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي واصفا ذلك التعاون بانه قوي وسيزداد تطورا وازدهارا في المستقبل.

وذكر ان حركة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية شهدت مؤخرا ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي،مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.