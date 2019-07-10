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أعلنت وزارة التربية امس استكمال التعاقد مع 350 معلما ومعلمة من فلسطين.

وقال رئيس البعثة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير فهد الغيص في تصريح لـ«كونا» ان الرقم الإجمالي للمعلمين الذين تم التعاقد معهم 350 منهم 62 من الضفة الغربية والعدد المتبقي من قطاع غزة متوقعا وصولهم إلى الكويت منتصف الشهر القادم بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضح انه سيتم رفع توصية لوزارة التربية للبدء في العام القادم بالتعاقد مع المعلمين في قطاع غزة بسبب الاقبال الكبير على تقديم الطلبات للالتحاق بالعمل في الكويت مقارنة مع العدد في الضفة الغربية. وذكر أن المعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم سينخرطون في العمل بداية شهر سبتمبر مع زملائهم من الكويتيين والوافدين الذين يعملون في مدارس وزارة التربية.

وأكد أن الأولوية لحملة الشهادات العليا والزوج والزوجة مشيرا الى انه بإمكان من تم التعاقد معهم من الجنسين التقدم بطلب التحاق اسرته ويتم البدء في الإجراءات الرسمية لاستصدار الاقامات.

وأفاد بأن المعلمين والمعلمات عند وصولهم للكويت تتم استضافتهم في سكن خاص لمدة ثلاثة أيام ومن ثم تنتقل المعلمات الى سكن داخلي خاص بالمدرسة فيما يعطى الذكور بدل سكن.

والجدير بالذكر ان هذه الدفعة الثالثة التي تتعاقد معها وزارة التربية الكويتية في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة في تخصصات علمية واضيفت لها هذا العام تخصصات اللغتين الإنكليزية والفرنسية والتربية البدنية.