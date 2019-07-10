الأولى

توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء تحقيق ما يقارب 494 مليونا و718 الف دينار ايرادات في السنة المالية الجديدة 2019/2020.

واكدت ان الايرادات تتوزع على مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية تبلغ 453 الفا رسوم ادارية 438 الفا، مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقيه 485 مليونا و652 الفا، الغرامات والجزاءات 5 ملايين و350 الفا، مبيع مواد مستهلكة مليون دينار، ايرادات قيدية 750 الفا، مصروفات مستردة مليون دينار، ايرادات متنوعة اخرى 75 الفا، الى جانب ايرادات غير مصنفة في مكان اخر تبلغ مليونين و825 الف دينار.

