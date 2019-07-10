مال وأعمال

تترقب بورصة الكويت عقب ترقيتها الى مجموعة من المؤشرات العالمية دخول استثمارات مليارية عقب الربع الثالث وبحلول اكتوبر المقبل نتيجة لعدة عوامل ابرزها ثقة المستثمرين في السوق الكويتي خاصة في ضوء التطورات والإصلاحات المتواصلة.

وتوقعت مصادر خبيرة في السوق أنه الترقية للبورصة ستؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 4 مليارات دولار جراء تزايد الحركة النشطة من المستثمرين والتعزيزات في السيولة والمتوقعة بأحجام ايجابية.

وألمحت المصادر الى أنه وعقب انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية منذ أقل من عامين، الى جذب السوق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تقدر تقدر بنحو 5 مليارات دولار ما يعكس الثقة لدخول مزيد من المستثمرين.

وذكرت أن التطورات الفنية والإلكترونية المستمرة على صعيد التداولات في بورصة الكويت تدعم الطموحات لدى المستثمرين المحليين والإقليميين لاسيما العالميين ما سيدفع مستقبلا الى تطور كبير لسوق الأسهم الكويتي حيث أعقب خطوة إعلان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة.

ونوهت تقارير محلية أن السوق المحلية شهدت إصلاحات عدة، منها تطوير أنظمة التداول، والمقاصة والتسوية، بالإضافة إلى برنامج خصخصة البورصة والذي لم يتبق منه غير خطوة واحدة تتمثل في اكتتاب المواطنين في حصة 50% من أسهم البورصة مطلع العام المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن السوق شهد تداول ما يزيد على 10.5 مليارات دولار في 5 أشهر، بزيادة 170% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع صافي التدفقات الأجنبية بشكل ملحوظ منذ بداية العام إلى مليار دولار.

فيما حقق السوق اداء قوياً منذ إعلان الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017، حيث قفز بنسبة 36% حتى منتصف يونيو من العام الحالي 2019.

وتجدر الإشارة الى أن البورصة غيرت قواعد الإدراج العام الماضي، لجذب المزيد من الشركات، سواء الحكومية أو العائلية حيث تسعى ادارة البورصة لتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات التداول للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة في جميع المؤشرات العالمية.

