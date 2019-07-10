مال وأعمال

استقرت موجودات البنوك المحلية بنهاية مايو 2019 عند 67?39 مليار دينار مقابل 64?06 مليارا في مايو 2018 وبزيادة شهرية بلغت 0?22 في المئة. ووفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية مايو 2019، ارتفع صافي اصول القطاع المصرفي الكويتي في مايو الماضي لاعلى مستوى على الاطلاق، مسجلا نموا سنويا بنحو 4?4 في المئة.

وسجل صافي اصول القطاع المصرفي في مايو 2019 نحو 18?51 مليار دينار مقارنة بـ 17?73 مليار دينار المماثلة من 2018. ووفق الارقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي ان اجمالي اصول المركزي بلغت في مايو الماضي 11?39 مليار دينار بنمو 2?25 في المئة عن مستواها بالشهر ذاته من عام 2018، مع ارتفاع شهري بنحو 0?89 في المئة.

وسجلت الاصول الاجنبية للمركزي الكويتي 11?25 مليار دينار، بارتفاع 1?4 في المئة مقارنة بقيمتها في مايو 2018 عند 11?09 مليار دينار، ونمو شهري بواقع 0?45 في المئة.

