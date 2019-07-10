مال وأعمال

أكد الخبير النفطي د. محمد الشطي أن اتفاق خفض الإنتاج قدَّم للسوق النفطية التطمينات التي يرغب في الحصول عليها ليدعم استقرار الاسواق ويمهد لتعافي الاسعار مشيراً إلى أن التوافق على تمديد اتفاق خفض الانتاج لتسعة شهور قادمة يضمن للسوق استمرار الالتزام لفترة اطول من دون الحاجة للتجديد.

واضاف أن اتفاق خفض الانتاج يضمن تقييد الالتزام بهدف توازن اسواق النفط وعودة المخزون النفطي الى المستويات الطبيعية، كذلك إعطاء فرصة لتقييم تطورات السوق والوقوف عليها في ظل مخاوف تدور حول اداء الاقتصاد العالمي وبالتالي تدعم الاسعار.

ولفت إلى أنه ومنذ انعقاد وانتهاء اجتماعات مجموعة العشرين ومازالت اسعار نفط خام الاشارة برنت في تقلب بين هبوط وارتفاع ضمن نطاق 62- 67 دولارا للبرميل.

واضاف أن النتائج الايجابية أسهمت في دعم تعافي اسعار النفط ولكن جاءت بيانات اقتصادية ضعيفة لتعزز مخاوف من تباطؤ في اداء الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الطلب على النفط في ضعف في اسعار النفط ثم أظهرت تحسناً لتعكس سحوبات في المخزون الاميركي للنفط للأسبوع الثالث على التوالي علاوة على اجماع الاوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الانتاج الى نهاية شهر مارس 2020 والذي ابرز تلاحم وتوافق 24 دولة.

ولفت إلى أن اجتماعات اوبك تأتي لتكون امتدادا إيجابية واستكمالا لاجتماعات مجموعة العشرين والتي جاءت بنتائج ايجابية قراءة اسواق النفط وانطباعات اسواق المال وذلك بالنظر الى الاتفاق السعودي الروسي حول تمديد اتفاق خفض الانتاج لفترة ما بين 6 - 9 شهور وكذلك الاتفاق الصيني الاميركي حول استئناف جوله المفاوضات التجارية بين البلدين ووقف اي سياسات حمائية من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي وتسهم في تباطؤ التجارة الدولية والطلب على النفط.

