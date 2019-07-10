مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 78?6 نقطة ليبلغ مستوى 6096?3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?31 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 258?6 مليون سهم تمت من خلال 9927 صفقة نقدية بقيمة 66?4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 50?06 نقطة ليصل إلى مستوى 4854?3 نقطة بنسبة 1?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 144?9 مليون سهم تمت عبر 4172 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 92?7 نقطة ليصل إلى مستوى 6726?4 نقطة بنسبة 1?4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 133?7 مليون سهم تمت عبر 5755 صفقة بقيمة 50?4 مليون دينار.

وعزا رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح الارتفاعات القياسية التي تشهدها تعاملات بورصة الكويت على صعيد القيمة الى جملة من الأسباب الإيجابية منها ما يتعلق بتوقعات إيجابية لتحقيق الشركات أرباحا جيدة للنصف الأول من العام 2019 لا سيما المصارف التي من المرجح ان تتوالى في الإفصاح عن بياناتها المالية عن تلك الفترة.

