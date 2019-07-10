مال وأعمال

تصدر سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية نشاط الكميات بالبورصة، وذلك بعد أن شهد أنشط تداولات منذ الإدراج.

وبلغ حجم تداولات السهم في تمام الساعة 12 ظهر أمس، نحو 56.6 مليون سهم شكلت 25.2 في المئة من إجمالي كميات السوق البالغة 224.4 مليون سهم.

وجاء السهم في المرتبة الثانية من حيث أنشط السيولة بقيمة تداول بلغت في تلك الأثناء 8.18 ملايين دينار تُعادل نحو 14.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة البالغة 57.1 مليون دينار.

وأسهم نشاط التداول على «الامتياز» في صعود السهم إلى أعلى مستوياته خلال عام ونصف، حيث ارتفع السهم في تلك اللحظة 2.13 في المئة عند سعر 144 فلساً رابحاً 3 فلوس.

