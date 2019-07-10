مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2186 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها أنجزت 691 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و624 معاملة نشر علامة تجارية و871 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.واضافت انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 366 الف دينار كويتي ( نحو 1?2 مليون دولار). وذكرت أنها أنجزت 297 معاملة تجديد العلامات التجارية و318 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 474 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية وتعديل اسم أو عنوان المالك أو الوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى تلقيها 10 طلبات معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 26 تظلما.

