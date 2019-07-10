مال وأعمال

«رويترز»: فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض فيما قد يشكل ثالث خسارة يومية على الترتيب مع هبوط حاد للأسهم الألمانية بسبب تحذير بشأن الأرباح من شركة الكيماويات العملاقة باسف.

وفي ظل تبدد الآمال بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر وهو ما يضغط على الأصول العالية المخاطر منذ أواخر الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة ليلحق بتراجع سجلته الأسهم الآسيوية وبورصة وول ستريت ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 في المئة.

وفي أحدث دليل على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضغط على الشركات، هوت أسهم شركة الكيماويات الألمانية باسف 5.3 في المئة بفعل تحذير من أن الأرباح ستنخفض دون التوقعات في الربع الثاني والعام بالكامل. وأثر ذلك سلبا على شركة الكيماويات باير التي انخفض سهمها واحدا في المئة دافعا مؤشر قطاع الكيماويات الأوروبي للتراجع 1.7 في المئة. وهبط سهم دويتشه بنك 1.6 في المئة، مواصلا التراجع بعد انخفاضه 5.4 في المئة مع شروع البنك في خفض 18 ألف وظيفة بكلفة 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار) في عملية تغيير ستقوده إلى تسجيل خسارة سنوية أخرى.

