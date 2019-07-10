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مال وأعمال

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البنك الدولي يدعم الاقتصاد الجزائري لتحقيق التنوع والنمو


الجزائر - «كونا»: أعربت مديرة قسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي عن استعداد البنك بمواصلة دعمه للجزائر في تحدياتها «لبلوغ اقتصاد أكثر تنوعا وتحقيق نمو شامل وتطور اجتماعي مستدام».
جاء تصريح ماري فرانسواز ماري نيلي خلال اجتماعها مع وزير المالية الجزائري محمد لوكال بمناسبة قرب انتهاء مهامها في الشهر الحالي.
وذكرت وزارة المالية الجزائرية في بيان لها أن «الوزير لوكال أعرب من جهته عن خالص شكره لممثلة البنك الدولي لالتزامها ومساهمتها في تطوير علاقة التعاون بين الجزائر والبنك الدولي».
وقال البيان ان الجانبين بحثا « المشاريع الأساسية للبنك الدولي في الجزائر ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين قبل تسليم المهام الى خليفة نيلي في شهر أغسطس المقبل».


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