مال وأعمال

قدّم مكتب ميسان المشورة القانونية لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) في صفقة الاستحواذ على كامل رأسمال شركة «كواليتي نت»، مزود الانترنت الرائد في الكويت بقيمة إجمالية للصفقة تجاوز 90 مليون دولار.

وقد تمت عملية شراء الحصص من كل من مجموعة بتلكو البحرينية المالكة لـ90 في المئة من رأسمال «كواليتي نت» ومن بنك الكويت الوطني المالك لـ10 في المئة من رأسمال الشركة.

وقال الشريك في مكتب ميسان طارق يحيى «ان هذه الصفقة تبين مدى الخبرات والقدرات القانونية التي يتمتع بها مكتب ميسان، في إتمام الصفقات الكبرى المحلية والدولية. ولاشك أن اختيارنا لإتمام مثل هذه الصفقة الاستراتيجية لفيفا يبين مدى تقدم موقعنا في خدمة العملاء في الكويت في تنفيذ مشاريعهم الرئيسة».

وأوضح المستشار الرئيس في مكتب ميسان ميشال غانم ن عملية الاستحواذ قد تكون الأهم في قطاع الاتصالات في الربع الأول من العام 2019 وهي بلا شك مهمة في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. أصبح اسم مكتب ميسان مصاحباً دائماً لكبرى الصفقات في قطاع الاتصالات وقطاعات أخرى في الكويت ومؤشراً عن نوعية وتميز المشورة القانونية التي يقدمها وللخبرات التي يمتلكها في هذا المجال».

وتضمن فريق ميسان في هذه الصفقة كل من طارق يحي، ميشال غانم، والمستشار القانوني كارلو كولوسي.

