مال وأعمال

أكد رئـيس مجـلس الادارة في بنك الكويت الصناعي مـصعب الـنصف ان الـبنك يـتطلع فـي الـمرحـلة الـمقبلة الـى تـنفيذ مجـموعـة مـن الاعـمال تهدف الـى الارتـقاء فـي اداء انشـطتة وخـدمـة عـملائـه لـمواجـهة التحـديـات ومـواكـبة الـتطورات.

وشدد النصف - خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور 100% - على ان البنك يـعمل حـالـيا مـع مـكتب اسـتشاري عـلى مـراجـعة وتـطويـر الاجـراءات فـي الـبنك وسـياسـات الـعمل بـالـدوائـر الـمختلفة، بـالاضـافـة الـى تـكليف مـكتب اسـتشاري خـارجـي لاقـتراح الهيكل الـتنظيمي الجـديـد لـلبنك، كـما يـواصـل الـبنك تـطويـر وتحـديـث انـظمة تـقنية الـمعلومـات لخـدمـة دوائر البنك والعملاء.

وقال النصف ان هذا الـتطور الـقادم ان سيـنعكس بـشكل ايـجابـي عـلى رفـع الـمرونـة بـالـعمل والـكفاءة الـتشغيلية الـى اعـلى المسـتويـات، بـالاضـافـة الـى سـرعـة وجـودة الانـجاز لخـدمـة العملاء، مع المحافظة على جودة الاصول والادارة الجيدة للمخاطر.

وأضـاف الـنصف ان بـنك الـكويـت الـصناعـي قـد حـقق انـجازات كـبيرة خـلال مسـيرة عـمله الـتي بـلغت 45 عـامـا فـي دعـم الـتنمية الـصناعـية، فـقد وفـر الـتمويـل الـصناعـي الميسـر لـنحو 1089 مشـروعـا صـناعـيا بـلغ اجـمالـي الالـتزامـات فـي الـتمويـل نـحو 25.1 مـليار ديـنار، بـالاضـافـة الـى تـوفـير التسهيلات الـمصرفـية الـمتنوعـة لـعملائـه الصناعيين.

وقـال الـنصف ان الـبنك خـلال الـعام 2018 اسـتمر فـي تـنفيذ خـطتة الاسـتراتـيجية الـتي تهدف الـى تـعزيـز دور الـبنك فـي دعـم الـقطاع الـصناعـي وتـوفـير الـتمويـل والـتوسـع فـي انشـطته وتحسـين خـدمـاتـه وتحـديـث انـظمتة الآلـية الـمصرفـية، فـبالـرغـم مـن تـباطـؤ الـنشاط فـي الـقطاع الـصناعـي الـذي شـكل تحـديـا عـلى انشـطة الـبنك فـي الـتوسـع والـنمو، الا ان الـبنك تـمكن مـن الـمحافـظة عـلى ادائـه وتـصنيفه الائـتمانـي الـعالـي.

فـقد سجـل رصـيد مـحفظة الـقروض الــصناعــية مــع نــهايــة الــعام 2018 مــبلغ 5.173 ملايين دينار، فــي حــين سجــل رصــيد التسهيلات التجارية مبلغ 6.176 ملايين دينار مع نهاية العام، ومـن جـانـب جـهود الـبنك فـي دعـم الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الـبلاد.

وأشـار مـصعب الى ان الـبنك يـديـر ثـلاث مـحافـظ مـالـية مـتخصصة نـيابـة عـن الـحكومـة، فـقد قـدمـت مـحفظة الـصناعـي للمشـروعـات الـصغيرة الـتمويـل وفـق احـكام الشـريـعة الاسـلامـية الـى انشـطة الـكويـتيين فـي الـقطاعـات الاقـتصاديـة الـمختلفة خـلال الـعام 2018 بـلغ حـوالـي 5.17 ملايين دينار قـدمـت لـ 206 مشاريع، فـي حـين بـلغ مـتراكـم حجـم الالـتزام بـالـتمويـل مـنذ تـشغيل الـمحفظة حتى نهاية 2018 نحو 153 مليون دينار، قدمت لحوالي 1704 مشروعات.

كـما قـدمـت مـحفظة الـتمويـل الـزراعـي خـلال الـعام قـروضـا بـلغ اجـمالـيها 1.4 مـليون دينار قـدمـت لـ 54 مشـروعـا لـلأنشـطة الـزراعـية والانـتاج الـحيوانـي والاسـماك، فـي حـين بـلغ مـتراكـم حجـم الـقروض الـتي قـدمـتها الـمحفظة لـلفترة (2001-2018 ) حـوالـي 126 مـليون دينار لـ 794 مشروعا، امـا مـحفظة تـمويـل الـصناعـة وفـقا للشـريـعة الاسـلامـية فـقد وفـرت الـتمويـل للمشـروعـات الـصناعـية بـلغ اجـمالـيها هذا الـعام حـوالـي 5.1 ملايين دينار، فـي حـين بـلغ مـتراكـم الالـتزامـات بـالـتمويـل مـنذ تـشغيل الـمحفظة فـي عـام 2009 وحـتى نـهايـة 2018 حـوالـي 6.43 ملايين دينار قدمت الى 28 مشروعا صناعيا.

وذكـر الـنصف ان نـتائـج الـبيانـات الـمالـية المجـمعة لـبنك الـكويـت الـصناعـي لـعام 2018 تـعكس اداءه الـثابـت وجـودة اصـولـه ومـتانـة قـاعـدتـه الـمالـية، حـيث حـقق الـنمو فـي اجـمالـي الاصـول الـتي بـلغت 4.699 ملايين دينار فـي نـهايـة الـعام 2018، كـما بـلغ اجـمالـي ايـرادات الـتشغيل حـوالـي 7.36 ملايين دينار، وتـمكن بـعد اخـذ الـمخصصات الاحـترازيـة الـلازمـة مـن تحقيق صافي ربح قدره 13.11 مليون دينار في نهاية العام 2018، ويـولـي الـبنك اهتمامـا بـموارده البشـريـة ويـسعى الـى اسـتقطاب الـكوادر الـمؤهلة ويحـرص عـلى تـطويـر قـدراتـهم ومـهاراتـهم الـفنية لـرفـع مسـتوى كـفاءة الاداء وخـدمـة الـعملاء، وقـد ارتـفعت نسـبة الـكوادر الـوطـنية بـالـبنك لـتصل 72 %مـن اجـمالـي الـعامـلين فـي الـبنك مـع نهاية العام 2018.

وقد صادقت الجـمعية الـعمومـية على جميع بـنود اعـمال الجـمعية، حـيث اطـلعت عـلى تـقريـر مجـلس الادارة عـن اعـمال الـبنك خـلال الـعام 2018 وتـمت الـمصادقـة عـليه، كـما اسـتمعت الـى تـقريـر مـراقـب الـحسابـات عـن الـبيانـات الـمالـية المجـمعة والـتي تـشمل بـيان الـمركـز الـمالـي، وبـيان الاربـاح والـخسائـر عـن الـسنة الـمالـية المنتهية فـي 31/12/2018 وتـمت الـمصادقـة عـليه. كـما وافـقت الجـمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام 2018 بواقع 30.%.

